L'Aquila: spaccio di cocaina, blitz dei carabinieri nel quartiere di Colle Pretara. Cinque arresti

I carabinieri dell’Aquila hanno arrestato in flagranza di reato quattro giovani di nazionalità albanese - H.K. 19 anni, E.G. 20 anni , A.D. 18 anni e E.D. 20 anni, tutti residenti in città - per spaccio di cocaina e una trentatreenne. C. C., non residente, per resistenza a pubblico ufficiale.

L'operazione, condotta dagli agenti delle stazioni di L'Aquila e Barisciano, e dal nucleo operativo radiomobile, sotto il coordimanento del capitano Michele Massaro, è avvenuta venerdì pomeriggio nel quartiere di Colle Pretara.

Già da giorni i carabinieri tenevano sotto sorveglianza la zona in cui è avvenuto il blitz. Durante gli appostamenti, erano stati notati movimenti e viavai di numerose persone, tra cui alcuni tossicodipendenti già noti alle forze dell'ordine.

La droga veniva consegnata in strada agli acquirenti da due degli arrestati, che facevano da staffette, mentre gli altri due confezionavano le dosi in un appartamento vicino.

Nelle ore immediatamente precedenti agli arresti, i carabinieri hanno documentato, con foto e video, almeno dieci cessioni di dosi di cocaina a professionisti e giovani del quartiere.

I carabinieri hanno arrestato i due "corrieri" in strada e gli altri due complici, insieme alla ragazza (che, dopo aver opposto resistenza, è stata posta agli arresti domiciliari), facendo irruzione nell'appartamento.

Nel corso della perquisizione, sono state recuperate e sequestrate in tutto 35 dosi di cocaina, per un peso di circa 15 grammi, 20 grammi di marjuana, sostanze da “taglio” e materiale per il confezionamento dello stupefacente.