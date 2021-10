L'Aquila: verrà inaugurato stamane il modulo di terapia intensiva "Grandi emergenze" finanziato e realizzato da privati

La terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore si arricchisce di altri 4 posti letto ad alta funzionalità tecnologica.

Verrà inaugurato stamane, infatti, il modulo di terapia intensiva "grandi emergenze", realizzato con una donazione privata di 700 mila euro: una parte importante del finanziamento è frutto della generosità di oltre 400 cittadini della nostra provincia che hanno risposto all’appello delle associazioni L’Aquila per la Vita e Va.d.o. a farsi parte attiva nella battaglia contro il Covid 19 e ad unire le forze per uscire dalla crisi sanitaria; la restante parte della somma è stata erogata da Fondazione Carispaq e ANCE L’Aquila.

L’intervento si integra con la ristrutturazione della terapia intensiva del presidio ospedaliero del capoluogo; è stato gestito direttamente degli enti finanziatori, riuniti in un Comitato di garanzia che ha visto la Fondazione Carispaq come capofila di progetto per l’attuazione delle procedure previste dall’art. 20 del D. L. 50/2016, che consente di realizzare un'opera pubblica a spese e cura del privato; una scelta che ha assicurato trasparenza nell’utilizzo dei fondi raccolti e tempestività nell'esecuzione dei lavori.

Con la nuova dotazione, che si somma a quella del primo lotto, inaugurato pochi mesi fa, la terapia intensiva del San Salvatore arriva a contare, in totale, 18 posti letto, il doppio di quelli di cui disponeva prima del Covid. L’aspetto più importante è che saranno posti letto strutturali, destinati a rimanere anche una volta terminata la pandemia.

Il progetto di ampliamento - oltre ai 4 nuovi posti, sono stati ristrutturati 2 preesistenti - verrà svelato stamane alla presenza del presidente del Comitato di garanzia dei finanziatori, nonché direttore del reparto di terapia intensiva Franco Marinangeli, del presidente di Fondazione Carispaq Domenico Taglieri e del presidente di ANCE L’Aquila Adolfo Cicchetti, nonché di un rappresentante dell’associazione VA.d.o e del presidente di L’Aquila per la Vita Giorgio Paravano. Sono previsti, inoltre, gli interventi del direttore generale della Asl 1 Ferdinando Romano, di Antonio Mecozzi, Prorettore Vicario Università degli Studi dell’Aquila, Guido Macchiarelli, Direttore Dipartimento Mesva Università degli Studi dell’Aquila, Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità Regione Abruzzo, Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila e Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo.

Il reparto è collegato con il piano terra con un ascensore-montacarichi, così da consentire di trasportare i pazienti di terapia intensiva presi in carico dall’ospedale direttamente, senza farli passare per altri locali. “Avremmo potuto costruire una struttura esterna, sarebbe stata la cosa più facile da fare” ha sottolineato Marinangeli in fase di presentazione del progetto, nel giugno scorso; “abbiamo deciso invece di implementare la terapia intensiva nel cuore dell'ospedale e realizzare qualcosa di duraturo, come prevede peraltro il Dl 34 e come purtroppo non sono riusciti a fare in molti ospedali. Finita l’emergenza, molte delle terapie intensive aggiuntive create in questi mesi finiranno nel dimenticatoio”.

Non accadrà al San Salvatore.