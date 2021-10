Bussi, jeep si ribalta durante un'escursione: un morto e un ferito

Un uomo ha perso la vita, un altro è ferito ma non in pericolo di vita: è il tragico bilancio di un incidente avvenuto stamane in zona Ciocca del Lupo, presso la località Monte Alto, nel comune di Bussi sul Tirino (Pe).

I due amici di 65 e 63 anni, entrambi nati a Roma, uno residente ad Ofena e l'altro a Lugano, viaggiavano a bordo di una jeep; alla guida del mezzo c'era il 63enne, pilota per una compagnia svizzera: stavano percorrendo un’area sterrata quando, ad un tratto, si sono resi conto che non avrebbero potuto proseguire lungo il percorso, perché troppo impervio. Così, il conducente ha cercato di fare inversione e il fuoristrada è finito lungo la scarpata, per cause ancora al vaglio degli inquirenti; non si esclude si sia verificato anche uno smottamento del terreno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo rimasto incastrato nella vettura, due squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese e l’elicottero del 118, con a bordo sanitari e tecnici. Per il 65enne, però, non c'è stato nulla da fare.