Covid, Verì: "A breve prenotazione per la terza dose aperta agli over 60"

"I dati sui positivi sono in crescita, è vero, ma non deve farci preoccupare: l'indicatore più importante, l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva è al di sotto della media nazionale".

Lo dice ai nostri microfoni l'assessora regionale alla salute Nicoletta Verì che tiene a rassicurare gli abruzzesi sulla tenuta del sistema sanitario alle prese con l'aumento dei casi di positività al covid-19.

Merito, senza dubbio, della campagna vaccinale: "abbiamo raggiunto la copertura dell'80% della popolazione target con le due somministrazioni, la così detta 'immunità di gregge', nei tempi che avevamo previsto; adesso stiamo lavorando sulla terza dose: ne abbiamo somministrate più di 20mila ad over 80, persone con grandi fragilità e ospiti delle Rsa. Valuteremo in queste ore l'avvio delle prenotazioni per gli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi".

Ieri pomeriggio si è tenuta una riunione tra l'assessora regionale, il direttore Claudio D'Amario, la dirigente della farmaceutica Stefania Melena, il dirigente della prevenzione Franco Caracciolo e il referente per le vaccinazioni Maurizio Brucchi, con i rappresentanti delle quattro Asl: la novità è che i vaccini verranno inoculati, prevalentemente, nelle farmacie e negli ambulatori medici col graduale superamento della logica degli hub dedicati.

Intanto, la Struttura commissariale ha introdotto delle modifiche alle procedure di reclutamento del personale destinato alla vaccinazione. La Regione, così come previsto dalle nuove disposizioni, dovrà procedere nei prossimi giorni a una nuova ricognizione del fabbisogno che poi sarà trasmessa alla stessa Struttura per il via libera: "possiamo dire che siamo a un punto di svolta tra le due fasi della campagna, anche perché il personale ospedaliero che per mesi è stato impiegato sulle somministrazioni sta tornando all'attività ordinaria".