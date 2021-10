Nuova rotatoria SS 80-via Madonna di Pettino, approvato il progetto

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di sistemazione dello svincolo/rotatoria tra via Madonna di Pettino, strada statale 80 e via dei Medici, attualmente delimitato da barriere stradali con new jersey in plastica, bianchi e rossi.

Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna.

“Si tratta di un investimento importante, pari a 194 mila euro circa, finanziato mediante devoluzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, che l’amministrazione comunale intende sostenere per garantire una migliore fruibilità di un’arteria cittadina strategica, che collega il centro storico all’ospedale San Salvatore, attraverso la realizzazione di una rotatoria a raso con adeguata illuminazione” spiegano il primo cittadino Biondi e l’assessore Colonna.

“Il nostro intento – proseguono - è quello di incrementare la sicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni e diminuire i tempi di attesa e di transito, di conseguenza ridurre anche i livelli di inquinamento, sia dal punto di vista acustico che ambientale”.

“Siamo certi che questi interventi di riqualificazione restituiranno dignità e comfort alla città, incidendo positivamente sulla qualità della vita di tutti i cittadini” concludono Biondi e Vito Colonna.

La nuova rotatoria dovrebbe replicare la sagoma di quella attuale. Al momento, tuttavia, non c'è ancora una data di inizio lavori, anche perché prima di partire si dovrà attendere che la Gran Sasso Acqua completi, nel tratto di strada interessato, un intervento di manutenzione ordinaria sulle fognature.