Tamponi Covid nelle farmacie di Pettino e Coppito con prenotazione online

“L’Afm spa ha realizzato un portale unico per la prenotazione online dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione dell’infezione da Sars-Cov-2 nelle farmacie comunali dell’Aquila (Coppito e Pettino) raggiungibile al seguente link https://www.afmlaquila.it/prenotazione-tamponi-covid-19”.

Ad annunciare il nuovo servizio - che sarà operativo da oggi mercoledì 27 ottobre - l’amministratore unico delle farmacie comunali, Alessandra Santangelo.

“Le disponibilità per i tamponi Covid saranno online in tempo reale sul sito aziendale. Si tratta di un servizio importante sia per i cittadini che potranno verificare in tempo reale le disponibilità, scegliendo sedi e tempi più adatti alle loro esigenze, sia per le farmacie, che potranno ottimizzare tempi e risorse, abbattendo telefonate e velocizzando gli iter di registrazione e prenotazione.” Per prenotare online il tampone bastano pochi semplici passaggi:

1) collegarsi al sito web (qui);

2) selezionare la farmacia (Coppito o Pettino);

3) cliccare sul giorno e sull’ora in cui desidera effettuare il prelievo dal calendario presente nell’interfaccia (si precisa che i primi appuntamenti disponibili partono dal 4 novembre per la farmacia di Coppito e dal 15 novembre per la farmacia di Pettino);

4) compilare i dati richiesti nei campi obbligatori.

L’email è indispensabile per poter cancellare la prenotazione in caso di impossibilità.

Una volta completata la procedura, si riceverà una mail di conferma dell’avvenuta prenotazione.

La prenotazione è nominativa e vale per una sola persona, pertanto se si desidera prenotare per più persone è necessario eseguire la procedura più volte.

Dopo la prenotazione online basterà recarsi al punto prelievo della farmacia all’orario indicato.