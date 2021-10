Demolizione Ponte Belvedere, rimosso l'impalcato. Nuovo ponte strallato pronto a maggio 2022

Sono iniziate questa mattina le operazioni di "svaro" (rimozione) del cavalcavia del ponte Belvedere, tappa fondamentale nell'ambito del progetto che porterà alla demolizione completa dell'infrastruttura esistente e alla sua sostituzione con un ponte strallato, ossia un ponte sospeso il cui impalcato sarà retto da una serie di cavi (stralli) ancorati a dei piloni di sostegno.

A sollevare le pesantissime travi dell'arcata (oltre 100 tonnellate) sono state tre enormi gru posizionate su via Fontesecco. Nei prossimi giorni si andrà avanti con la rimozione delle solette e dei piloni.

I lavori, sia quelli di smontaggio del vecchio ponte che quelli del posizionamento del nuovo, sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese Edimo-Todima, per un importo complessivo di 5,2 milioni, di cui 200 mila circa destinati demolizione.

"E' una data storica per questa città" ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi "perché la demolizione e ricostruzione del ponte è uno dei pochissimi esempi, insieme a Porta Barete e all'Auditorium, di ricostruzione andata oltre il restauro, pur meraviglioso, dei palazzi e oltre la logica del com'era dov'era. Negli anni si sono concentrate, su questa infrastruttura, tesi, antitesi e opinioni, fin tanto che, grazie alla determinazione del vice sindaco Raffaele Daniele, non è stata presa in mano la situazione. Abbiamo fatto indagini e valutazioni puntuali e approfondite e credo che il nuovo ponte diventerà uno dei simboli della città".

I lavori di demolizione dovrebbero terminare a fine novembre. Fino a quella data, pertanto, l'ingresso su via Fontesecco da via XX settembre continuerà a essere interdetto sia alle auto che ai pedoni. La costruzione del nuovo ponte, invece, dovrebbe essere completata a maggio 2022.

"I disagi che stanno subendo residenti e attività commerciali (amplificati, in questi giorni, anche dalle demolizioni in corso su due edifici situati in via Sassa e nella parte alta di via Fontesecco, ndc) saranno ripagati da uno degli ingressi al centro storico più belli che avrà L'Aquila" ha affermato Biondi.