Collegamento viale Ovidio-Fontana Luminosa, Mannetti: “A breve il progetto”

Nell’ambito degli interventi inseriti nel Piano urbano per la mobilità sostenibile, sarà affidato l’incarico per la progettazione definitiva del collegamento stradale tra viale Ovidio e piazza Battaglione degli Alpini.

Lo hanno affermato in conferenza stampa l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila Carla Mannetti e il sindaco Pierluigi Biondi.

Al momento non si conoscono i tempi di realizzazione dell’intervento, che ad oggi è fermo allo studio di fattibilità tecnica ed economica, per cui il MIT, nel 2020, concesse all’Ente 19.122,72 euro nell’ambito dei bandi per le opere contenute nelle strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi del P.U.M.S. Per l’affidamento dell’appalto e l’apertura del cantiere, quindi, si dovrà attendere conclusione della fase progettuale.

Si stima che l’opera, complessivamente, costerà circa 500mila euro.

“Caleremo il progetto nelle schede per ottenere i finanziamenti del Fondo complementare del Pnrr ma, in alternativa, non escludiamo di anticipare la somma con fondi del bilancio comunale per consentire l’avvio dei lavori in tempi rapidi”, ha affermato il primo cittadino.

Sempre nell’ottica di una maggiore celerità nella realizzazione dell’opera, si sta pensando, ha aggiunto Mannetti, “di procedere ad una affidamento diretto, trattandosi di fondi sotto soglia per cui sono previste procedure semplificate”.

“La chiusura del tratto risale al 2006 ed ha creato un appesantimento del traffico e difficoltà nell’accesso ai servizi di quell’area, in particolar modo la piscina comunale e il complesso del circolo tennis. Il ripristino del collegamento stradale, dunque, renderà più agevole l’accesso al centro storico e la circolazione su viale Gran Sasso e viale della Croce Rossa”, ha concluso il sindaco.