A24, chiusure notturne del traforo G. Sasso dal 2 al 4 novembre in direzione AQ/RM. Prorogata chiusura svincolo Tornimparte

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22:00 dei giorni 2, 3 e 4 novembre alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Colledara/San Gabriele – Assergi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM.

Di conseguenza, nei giorni ed orari sopra indicati, i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L’Aquila/Roma dovranno obbligatoriamente uscire dall’A24 tramite lo svincolo di Colledara/San Gabriele. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud dell’autostrada A14, da percorrere in direzione Bari sino ad immettersi sulla carreggiata ovest della A25 e proseguire in direzione Torano/Roma; in alternativa si consiglia di uscire dall’autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli, percorrere la SS153 e la SS17 (Piana di Navelli) sino a raggiungere lo Svincolo di L’Aquila Est, entrare in A24 e proseguire in direzione L’Aquila Ovest/Roma; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall’autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano, percorrere la SS150 e la SS80 per il Valico delle Capannelle ed immettersi in autostrada A24 allo svincolo de L’Aquila Ovest.

Prorogata chiusura rampe uscita Tornimparte

La chiusura al traffico delle due rampe dello svincolo di Tornimparte, limitatamente alla carreggiata ovest, da L’Aquila verso Tornimparte e da Tornimparte verso Roma, si protrarrà fino al 29 novembre.

Di conseguenza, nel periodo sopra indicato, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma si consiglia di utilizzare lo Svincolo di L’Aquila Ovest, mentre a quanti provengano da Teramo e siano diretti verso Tornimparte si consiglia di uscire allo Svincolo di L’Aquila Ovest, proseguendo sulla viabilità ordinaria (SS17 e SP1 Amiternina); parimenti per i veicoli provenienti da L’Aquila Ovest e diretti a Tornimparte si consiglia di non entrare in A24, ma di percorrere la viabilità ordinaria medesima (SS17 e SP1 Amiternina).

La chiusura permetterà di completare i lavori di adeguamento sismico del Viadotto Sant’Onofrio. Lavori di messa in sicurezza urgente che vengono eseguiti senza mai interrompere il traffico veicolare, e che stanno trasformando, una carreggiata alla volta, la tratta fra Tornimparte e L’Aquila Ovest nella prima tratta autostradale in Italia adeguata alla nuova normativa antisismica del 2018.