Cimitero L'Aquila, 31 ottobre e 1 novembre si potrà parcheggiare nel parcheggio dello Gran Sasso-Acconcia

Per agevolare le visite presso il cimitero dell'Aquila da parte dei cittadini verrà autorizzata, esclusivamente per le giornate di domani e dopodomani, 31 ottobre e 1°novembre, il parcheggio delle automobili e dei mezzi privati presso il parcheggio dello stadio Gran Sasso-Acconcia.

È quanto stabilito con un'ordinanza della Polizia Municipale firmata stamane.

Il provvedimento prevede, contestualmente, la sosta degli autobus lungo via Amleto Cencioni per consentire la salita e la discesa degli utenti che usufruiscono dei mezzi pubblici di trasporto.

"In questo modo - spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore con delega alla Mobilità e alla Pm, Carla Mannetti - abbiamo fornito una risposta per ovviare ai disagi di quanti, in queste due giornate, intenderanno rendere omaggio alla memoria dei propri cari".