Monopattini elettrici e sicurezza stradale, uno stand della polizia municipale il 4 novembre

La Polizia municipale dell’Aquila, in particolare il gruppo sportivo, con il sostegno dell’assessorato alla Mobilità urbana, Sicurezza stradale e Polizia locale, allestirà uno stand in piazza Duomo il prossimo 4 novembre, in occasione della Festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale.

Nello stand, gli uomini della Municipale spiegheranno il corretto uso del monopattino elettrico e forniranno delle informative sulla sicurezza stradale.

“Siamo orgogliosi dell’invito che è stato rivolto alla nostra Polizia locale, per una vera e propria campagna di sensibilizzazione su un tema davvero delicato quale la sicurezza stradale – ha commentato l’assessore Carla Mannetti – in questo senso, visto che l’attuale amministrazione ha investito molto sulla circolazione a emissioni zero, sarà molto utile ascoltare dalle donne e dagli uomini della nostra Polizia municipale quali sono le prescrizioni per un corretto utilizzo del monopattino elettrico, ormai di uso sempre più diffuso e di cui lo stesso Comune si è fatto promotore”.