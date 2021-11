Marsica, in corso vasta operazione contro il caporalato

Dalle 4 di questa notte è in corso una vasta operazione in corso della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, in materia di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento del lavoro.

Impiegati finanzieri dei Reparti di Avezzano, Ascoli Piceno e Fermo.

Scattati arresti nei confronti di soggetti indagati per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Alle ore 11,00, presso la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verranno illustrati i dettagli dell’operazione