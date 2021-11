Covid, la TUA assicura fino a tre tamponi rapidi settimanali a ogni dipendente

Tamponi rapidi a carico dell’Azienda Unica di Trasporti per i propri dipendenti.

TUA, con il duplice obiettivo di monitorare la diffusione del Covid-19 all’interno della propria organizzazione e di intercettare in modo efficace eventuali contagi, ha garantito la possibilità, per tutti i quasi 1400 dipendenti, di sottoporsi ad un massimo di 3 tamponi antigenici rapidi a settimana.

Sono state, infatti, stipulate delle convenzioni con diverse farmacie presenti sull’intero territorio regionale in modo tale da agevolare logisticamente i dipendenti che operano nelle varie sedi.

I dipendenti Tua che usufruiranno di tale servizio potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute.

“Prosegue la nostra opera di monitoraggio all’interno di un’organizzazione così complessa ed eterogenea come TUA – ha spiegato Gianfranco Giuliante, presidente TUA – e questa ulteriore azione riteniamo sia utile ed efficace per fronteggiare il virus in questa fase. La tutela della salute sul luogo di lavoro – ha continuato Giuliante – rappresenta un punto imprescindibile della nostra mission aziendale”.