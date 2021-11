Contact center Inps, sindacati incontrano il presidente del Consiglio di vigilanza dell'Istituto. Loy: "Riconoscere professionalità acquisita dagli attuali operatori"

Il presidente del Consiglio d'indirizzo e vigilanza dell Inps, Guglielmo Loy, accogliendone l'invito, ha incontrato i rappresentanti nazionali e territoriali delle federazioni SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM in merito al processo di internalizzazione del servizio di Contact center dell'Istituto.

Come noto, l'Inps ha costituito una nuova società in house alla quale affidare, alla scadenza degli attuali contratti di appalto con Comdata e Network Contact, le attività di contact center verso l'utenza. Per fare questo, l'istituto di previdenza intende esperire procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di nuovo personale, rinunciando espressamente alla cosiddetta 'clausola sociale' che, in alcuni settori tra cui la telefonia, dà modo alla società entrante di acquisire il personale da quella uscente.

Una strada, quella intrapresa dal presidente Tridico, che rischia di lasciare per strada migliaia di lavoratori.

I sindacati, che hanno chiesto un incontro anche al Consiglio di Amministrazione dell'Inps e sono in attesa di riscontro, hanno rappresentato "forte preoccupazione riguardo la salvaguardia dell'occupazione del personale impegnato nel servizio. In particolare, le OO.SS. hanno messo in luce le criticità relative alla realizzazione dell'internalizzazione nella società Inps Servizi S.p.a. attraverso la selezione pubblica, prospettate sinora dall'Istituto, senza applicazione della clausola sociale di legge".

Una modalità che, è stato ribadito, rischierebbe di non garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, delle retribuzioni in essere e della professionalità acquisita dai circa 3300 lavoratori interessati, di cui 530 impiegati nel sito aquilano di Comdata, oltre che a generare un rilevante contenzioso.

Per questo, i sindacati hanno chiesto al Consiglio d'indirizzo e vigilanza, tramite il suo Presidente, di sensibilizzare il Presidente Tridico e il Consiglio di Amministrazione dell'Inps sulla questione. Il Presidente Loy, nel ricordare che è in corso la definizione della struttura direzionale della società Inps Servizi S.p.a. e del conseguente piano industriale, ha convenuto che occorre sottolineare, con forza, la preoccupazione per il disagio sociale che potrebbe derivare dalla mancata salvaguardia qualitativa e quantitativa dei lavoratori interessati. "La qualità del servizio - ha sottolineato Loy - è interesse di tutti e ciò passa attraverso il riconoscimento delle professionalità acquisita dagli attuali operatori impegnati nel contact center dell istituto. Questi propositi saranno rappresentati anche verso il legislatore".