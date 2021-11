Un incidente si è verificato stamane lungo viale Alcide De Gasperi.

Una donna alla guida di una Fiat Panda, che percorreva il viale in direzione della rotonda dello stadio, per evitare l'impatto con un'altra auto che si stava immettendo sulla carreggiata ha perso il controllo dell'auto impattando sul marciapiede e ribaltandosi.

Fortunatamente, per la donna non ci sono state conseguenze gravi: è stata condotta in ospedale per accertamenti.

Sul posto vigili urbani e vigili del fuoco.