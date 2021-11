Viabilità, obbligo di catene o gomme termiche dal 15 novembre al 15 aprile

A partire da lunedì 15 novembre scatterà l’obbligo per tutti i veicoli a motore, che percorreranno le strade dei centri abitati del territorio comunale dell’Aquila, di montare pneumatici invernali idonei alla circolazione sulla neve, oppure di essere muniti o avere a bordo le catene.

È quanto prevede un’ordinanza del comando di Polizia municipale.

La disposizione ha validità fino al 15 aprile 2022.

Tale obbligo non vale per i ciclomotori a due ruote e per i motocicli, ai quali è interdetto circolare in caso di nevicate e di presenza di neve e ghiaccio sulle strade. Durante le nevicate, analogo divieto di circolazione sulle strade urbane vale per gli autocarri aventi una massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Le prescrizioni dell’ordinanza – è scritto nel provvedimento – sono state assunte per “evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo peraltro problematico l’espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, non ultimo l’impiego di mezzi spazzaneve e spargisale”.