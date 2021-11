Coronavirus Abruzzo, i dati del 6 novembre: 145 nuovi casi, nessu decesso

Sono 145 i nuovi casi positivi al Covid rilevati oggi in Abruzzo, la maggior parte nell’Aquilano. Nel bollettino diffuso dalla Regione figurano anche 6 guariti e nessun decesso.

I casi positivi hanno tra i 3 e i 94 anni. Complessivamente nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3388 tamponi molecolari e 7973 test antigenici. Salgono a 78772 i guariti (+6), mentre risultano 2236 gli attualmente positivi (+139). In aumento anche i ricoveri: 70 quelli ricoverati in area medica (+4) e 7 in terapia intensiva (invariato). 2159 persone sono in isolamento domiciliare (+135).

La Regione fa sapere che i nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell’Aquila (59), Chieti (28), Pescara (14) e Teramo (45).