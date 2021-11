L'Aquila, presunta violenza sessuale ai danni di una minorenne: indagini in corso

Un presunto stupro ai danni di una ragazza di 15 anni, il responsabile sottratto in extremis al linciaggio, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

E’ accaduto ieri sera all'Aquila, in zona san Bernardino.

La vittima è stata portata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore, con l’attivazione del codice rosa come da prassi in caso di violenza sessuale o domestica.

Le indagini sono in corso, con gli interrogatori dei ragazzi presenti.

A quanto si è appreso, gli amici della ragazza hanno inseguito il presunto stupratore, poi portato via dagli agenti di polizia in questura per un lungo interrogatorio.