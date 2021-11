Coronavirus, i dati del 7 novembre: 178 nuovi positivi

Sono 178 i casi di posività al covid-19 riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 e 94 anni, a fronte di 14 guariti.

Non ci sono stati decessi.

Gli attualmente positivi sono 2400: 68 pazienti sono ricoverati in area medica, 2 in meno rispetto a ieri, 7 i degenti nelle terapie intensive, numero che resta invariato.

Sono stati eseguiti 2793 tamponi molecolari e 10728 test antigenici.

Dei casi riscontrati oggi, 52 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Chieti, 18 in provincia di Pescara e 99 in provincia di Teramo.