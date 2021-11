Monopattini, Mannetti: "Video informativo per sapere quando, come e dove si possono usare"

Sulla pagina Youtube del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune dell’Aquila è pubblicato da oggi un video su caratteristiche e sicurezza del monopattino elettrico.

Disciplinati dalla legge 160 del 2019, i monopattini devono avere una potenza non superiore a 500 watt o 0,50 kilowatt e non possono superare i 50 chilometri orari di velocità: queste e altre informazioni vengono fornite nel video, utile per tutti i cittadini.

“È importante sapere quando, come e dove possono essere utilizzati i monopattini elettrici, considerando che la loro diffusione è in aumento e che possono rappresentare un pericolo se non vengono condotti rispettando le regole”, dice l’assessore comunale alla Mobilità Carla Mannetti, che ricorda come i monopattini “sulle strade extraurbane possono circolare solo se è presente una pista ciclabile e devono farlo al suo interno”.

“I monopattini”, spiega ancora l’assessore, “non possono superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali, da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere condotti solo a mano, se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione”.