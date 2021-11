L'Aquila, ecco il "Cammino dei Monti e dei Santi": 170 km in 9 tappe

Un cammino in 9 tappe di quasi 170 km, interamente sviluppato nel territorio aquilano, attraversando 5 Comuni; un’immersione nella natura, nella cultura e nella spiritualità di luoghi meritevoli di essere valorizzati; in prospettiva, un modello di sviluppo integrato per contribuire alla ripresa socio-economica.

E’ il “Cammino dei Monti e dei Santi”, un progetto dell’associazione “La Valle del Vasto” e della fondazione “Magna Carta”, presentato stamane a Palazzo Fibbioni da Marco Moretti, dal consigliere comunale Daniele D’Angelo e dal senatore Gaetano Quagliariello che, in rappresentanza delle organizzazioni no-profit che l'hanno realizzato, ne hanno illustrato storia, contenuti e prospettive.

Il Cammino prende il nome dalle sue grandi attrattive naturalistiche e spirituali che, unite al fascino della città e dei borghi e all'intensità delle tradizioni che custodiscono, fanno di questo itinerario un'esperienza unica.

Il tracciato attraversa il massiccio del Gran Sasso e i monti della Laga, la valle del Vasto e il monte Calvo, oltre a immergersi nella magia del lago di Campotosto offrendo una visuale a 360 gradi delle principali catene montuose dell'Appennino centrale. E incontra luoghi di venerazione e tracce del passaggio di numerosi santi: San Celestino V, San Bernardino, San Giovanni Paolo II, San Giovanni da Capestrano, San Franco, San Vincenzo, Beato Andrea, Venerabile (quasi Beata) Anfrosina Berardi.

Grazie alla sua conformazione ad anello il percorso, che parte dalla Basilica di Collemaggio e vi fa ritorno dopo 166 km attraverso i sentieri meno esplorati e più suggestivi della montagna aquilana, rappresenta anche un circuito di collegamento con i principali Cammini regionali e interregionali che solcano il capoluogo abruzzese e l'area circostante.

Un'immersione a tutto tondo in un territorio che, per la ricchezza delle tipicità enogastronomiche, per l'incanto delle aree abitate piene di storia e di storie da scoprire, per la bellezza struggente della sua natura incontaminata, rappresenta una scoperta indimenticabile.

Il percorso tracciato prevede, come detto, che i primi passi vengano mossi dalla Basilica di Collemaggio con arrivo a Collebrincioni; poi la tappa verso Assergi, quindi il tratto fino a Campotosto (con la possibilità di scegliere tra due percorsi alternativi). La quarta tappa arriva a Mascioni, di lì si prosegue verso Capitignano, poi Pizzoli, Arischia, Collebrincioni e rientro a L'Aquila.

A seguito della presentazione, si è discusso delle opportunità che iniziative di questo tipo possono rappresentare per il tessuto socio-economico; ne hanno discusso il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone, il presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra, il presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo Gianluca Grimi, gli imprenditori nel campo della ricettività Francesca Alfonsetti e Domenico Carissimi, Andrea Spacca per il tour operator e ufficio IAT “Welcome AQ”, Amedeo Ciuffetelli del Soccorso Alpino, un rappresentante del mondo ecclesiastico.