Rimozione binari metro, al via i lavori su via della Comunità Europea

E’ previsto per oggi l’inizio delle prime operazioni di smantellamento di quel che rimane della mai nata metro di superficie.

Si tratta dell’intervento annunciato dalla giunta un mese fa, che prevede la rimozione completa delle rotaie su via della Comunità Europea e via Amiternum con annessa ripavimentazione stradale.

“Ieri” spiega l’assessore comunale alle Opere Pubbliche Vito Colonna “c’è stata la consegna dei lavori mentre oggi cominceranno le cantierizzazioni su via della Comunità Europea. Si procederà per gradi. A essere eliminate per prime saranno le pensiline, i pali a bordo strada e le fermate rialzate. Quindi si passerà alla rimozione vera e propria dei binari, per finire con la gettata del nuovo manto d’asfalto. L’intervento dovrebbe concludersi tra febbraio e marzo”.

I lavori, appaltati alla ditta teramana Procaccia & C. Srl - la stessa che eseguì, tra il 2013 e il 2014, le opere di riqualificazione e rifacimento di viale Corrado IV - costeranno circa 700 mila euro e saranno coperti interamente con risorse del bilancio comunale.

A tappe di 25 metri al giorno, verranno rimossi, complessivamente, 3,2 km di binari. La decisione di limitare, in questa fase, l'intervento su via Amiternum e via della Comunità Europea, escludendo via Leonardo da Vinci, vale a dire il tratto compreso tra le due strade, si deve a motivi di budget.

Biondi e Colonna hanno però annunciato che, con ulteriori fondi che dovrebbero essere sbloccati a breve sia dalla Regione che dal ministero delle Infrastrutture, si potrà procedere non solo su via da Vinci ma anche su via Manzoni, via Piccinini e via Roma. Per quanto riguarda, invece, via Lorenzo Natali, la strada che dalla rotatoria della statale 80 porta all’ospedale regionale San Salvatore, la competenza a intervenire è della Asl.