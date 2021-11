Tecnopolo d’Abruzzo, presentato il business incubator Scientifica Lab

Nasce Scientifica Lab, innovativo business incubator che vuole porsi come punto di riferimento per le startup italiane che hanno bisogno di supporto nelle prime fasi di vita e avviamento del business, nel campo della ricerca scientifica.

All’inaugurazione del nuovo hub di ricerca, che si aggiunge alle trenta aziende ospitate nel Tecnopolo d’Abruzzo, sono intervenuti Roberto Romanelli, direttore del Tecnopolo d’Abruzzo, Riccardo D’Alessandri, General partner Scientifica, l’assessore regionale Guido Liris e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Creato con l’obiettivo di effettuare investimenti early-stage su tecnologie che propongono soluzioni concrete alle sfide sociali e ambientali di oggi, grazie a strumenti, infrastrutture e focus su tecnologie innovative come nuovi materiali e manifattura avanzata, mira a guidare startup e ricercatori verso un percorso di crescita delle skills imprenditoriali.

"Pur essendo una novità nel panorama italiano - spiega l'azienda - Scientifica Lab poggia su due realtà consolidate: Ventiseidieci, azienda made in Italy votata alla ricerca scientifica nel campo dell’innovazione, con sedi a Roma e L’Aquila; LSG Ventures Limited, azienda basata a Londra che negli anni ha perfezionato con successo molte operazioni di Ventures Capital.

“Negli ultimi anni milioni di giovani ricercatori italiani hanno deciso di portare il proprio sapere e competenze all’estero, non riuscendo a trovare in Italia un ambiente pronto a cogliere idee, intuizioni e pensiero innovativo. Scientifica Lab è determinata a invertire il trend attraverso l’implementazione di un hub che fornisca tutti gli strumenti necessari a sviluppare concretamente un progetto”.

Scientifica Lab, in qualità di incubatore, andrà a sostenere le startup in tutte le fasi di avviamento del business e, in qualità di finanziatore, nelle fasi di pre-seed e seed; ovvero mettendo a disposizione i primi fondi di finanziamento necessari ad entrare nel mercato. Il supporto alle start up riguarda anche la formazione e la disponibilità di strutture e strumentazione. Nello specifico, l’azienda mette a disposizione moderni laboratori di chimica, bio-chimica e di elettronica e stampa 3D e fornisce consulenze di avviamento anche nell’area marketing e comunicazione, strategica per il business e l’ingresso sul mercato.

Obiettivo di Scientifica Lab è dunque “creare sinergie con il territorio e partnership con realtà private e pubbliche, in Italia e all’estero, supportare la ricerca scientifica italiana, portandola a diventare un punto di riferimento anche nei mercati europei ed extraeuropei”.