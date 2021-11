Mercatino di Natale: on line avviso e modulistica per richiedere le casette

È stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso contenente tutte le indicazioni e condizioni per richiedere una casetta per espositori nell’ambito del Mercatino di Natale, in programma nel mese di dicembre nell’area piazza Duomo-corso Vittorio Emanuele e promosso dagli assessorati al Turismo e al Commercio.

Avviso e modulistica sono pubblicati nella pagina Avvisi, della sezione Concorsi Gare e Avvisi dell’area Amministrazione del portale istituzionale dell’Ente, qui.

Il termine per presentare le richieste, con le modalità indicate nell’avviso, è fissato per le ore 13 di lunedì 15 novembre.