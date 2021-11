Coronavirus Abruzzo, i dati del 13 novembre: 179 nuovi positivi, un decesso

Sono 179 i nuovi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo (di età compresa tra 1 e 91 anni), a fronte dei 3444 tamponi molecolari e dei 9769 test antigenici eseguiti.

Il bilancio dei pazienti deceduti riporta un nuovo caso (si tratta di una 81enne della provincia dell'Aquila), che fa salire il totale delle morti dall'inizio della pandemia a 2567.

Secondo il bollettino della Regione i guariti sono 29, gli attualmente positivi 2709 a (+89), i ricoverati in area medica 75 (-6), i ricoverati in terapia intensiva 11 (+1), le persone in isolamento domiciliare 2683 (+154). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (12), Chieti (45), Pescara (43), Teramo (79).