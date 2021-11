Coronavirus: crescono contagi in Abruzzo (+232) ma stabili i ricoveri

Cresce il numero dei contagi quotidiani in Abruzzo: nelle ultime 24 ore sono stati 232, di età compresa tra 1 e 93 anni, emersi dall’analisi di 3.327 tamponi molecolari e 11.166 test antigenici.

Per fortuna, non si registrano decessi. Non solo: i ricoveri in ospedale restano stabili. Sono 74 i ricoverati in area medica, uno in più rispetto a ieri: non ci sono stati, invece, altri ricoveri nelle terapie intensive dove i degenti restano 11.

Dei nuovi positivi, 82 sono residenti o domiciliati in provincia di Teramo, 79 in quella dell’Aquila, 35 in quella di Chieti, 24 in quella di Pescara.