L'Aquila: Farmacia di via Strinella sperimenta il prolungamento dell'orario di apertura

“L’Afm spa potenzia orario e servizi. Siamo orgogliosi di poter assicurare un punto di riferimento per tanti cittadini del centro storico che potranno usufruire dell’orario continuato e svolgere i loro esami in maniera veloce e sicura”.

Con queste parole l'amministratrice unica di Afm, Alessandra Santangelo, ha informato che, da lunedì, la farmacia comunale di via Strinella sta osservando - per un periodo sperimentale di un anno - il prolungamento dell’orario di apertura (orario continuato): dalle 8.30 di mattina alle 19.30 del pomeriggio, dal lunedì al sabato (salvo turni domenicali).

La farmacia, diretta da Erica Mariani coadiuvata da Federica Cecere, Ivana Mojsic e Simona Casula, vedrà anche il potenziamento dei servizi già esistenti (autoanalisi di Vitamina D, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, Glicemia): a partire da giovedì 18 novembre sarà possibile eseguire tamponi antigenici rapidi per la rilevazione dell’infezione da Sars-Cov-2 (servizio già presente nelle nostre farmacie comunali di Coppito e Pettino).

“In ragione della recente introduzione dell’obbligo del greenpass per l’accesso ai luoghi di lavoro, che ha determinato un innalzamento delle richieste dei tamponi antigenici rapidi da parte dei cittadini, per rispondere in modo esaustivo e, al contempo, assicurare il normale e regolare svolgimento del servizio farmaceutico, si è deciso di implementare un nuovo punto prelievo presso la Farmacia Comunale di Strinella”, conclude Santangelo.

Per la prenotazione online attenersi al calendario raggiungibile al seguente link https://www.afmlaquila.it/prenotazione-tamponi-covid-19 e seguire le istruzioni.