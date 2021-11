Il presidente nazionale della CNA Vaccarino lunedì in visita all’Aquila

Il Presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino, sarà in visita all'Aquila lunedì prossimo, 22 novembre.

La sua giornata di lavoro nel capoluogo sarà intensa e segnata da una fitta agenda di appuntamenti istituzionali e associativi, con largo spazio dedicato anche alla visita della città: non è un mistero, infatti, che l'imprenditore torinese abbia più volte espresso il desiderio di poter apprezzare di persona l’ingente lavoro realizzato con la ricostruzione post-sisma.

In mattinata Vaccarino – accompagnato nell'occasione dal Presidente della confederazione artigiana aquilana Claudio Gregori e dal Direttore Agostino Del Re – sarà nella sede dell’associazione, al centro direzionale “Strinella 88”: qui, alle 11.30, alla presenza delle autorità istituzionali cittadine, in un incontro aperto alla stampa, interverrà sui temi dedicati ai principali dossier del momento, a cominciare dalle emergenza che ancora condizionano la vita delle piccole imprese aquilane, come il completamento della ricostruzione, l'emergenza Covid, le difficoltà di accesso al credito.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 18 e sempre nella sede provinciale della CNA, appuntamento del Presidente nazionale con l’assemblea regionale: con il Presidente regionale Savino Saraceni, Vaccarino risponderà alle domande del giornalista Sergio D’Agostino su politiche e strategie della CNA.

Nel mezzo, come detto, largo spazio dedicato al tour della città e del suo centro storico: tra gli appuntamenti segnati sull'agenda di Vaccarino spicca in particolare la visita al Forte spagnolo ed alle strutture museali che ospita.