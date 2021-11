Sono 181 (di età compresa tra 2 e 87 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo,…

Sono 173 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 93 anni,…

"Rilevo non senza rammarico che, in particolare negli ultimi tempi, la Regione ha riposto in un angolo le aspettative del…