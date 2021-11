Violenza di genere: la scuola di Fossa inaugura panchina rossa con la scrittrice Pelliccione

Un segnale concreto per dire "no" alla violenza fisica e psicologica sulle donne. Il 25 novembre prossimo, alle ore 11, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nel piazzale antistante la scuola primaria di Fossa verranno inaugurate due panchine rosse, in ricordo delle vittime di soprusi e di femminicidi.

Alla manifestazione #stopallaviolenza#, organizzata dalle insegnanti della scuola primaria, "per sensibilizzare le future generazioni al rispetto delle donne garantendo lo sviluppo di una sana coscienza morale e per educare i bambini, fin da piccoli, ad una tematica sempre più attuale", parteciperanno, oltre alle classi della scuola e al corpo docente, il sindaco di Fossa, Fabrizio Boccabella, che il dirigente scolastico, Antonio Lattanzi.

Madrina della manifestazione sarà la giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, che in alcune sue opere letterarie che hanno avuto riconoscimenti nazionali, come il libro "Storie di donne" e il racconto "Zittita!" ha affrontato il delicato tema della violenza psicologica, nella sfera affettiva e in quella lavorativa, perpetrata, spesso in modo subdolo e scarsamente intercettabile, ai danni delle donne.

"Ringrazio le insegnanti del plesso scolastico di Fossa", ha detto Pelliccione, "per l'invito a partecipare ad una giornata di sensibilizzazione a tutela delle donne. La formazione delle coscienze, fin dalla tenera età, in famiglia come a scuola, è garanzia di crescita sana ed equilibrata per i bambini di oggi che saranno gli uomini di domani. Si è uomini veri quando si rispettano le donne, non quando si usano forza e pressione psicologica, che al contrario sono segni evidenti di debolezza".