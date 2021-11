Conferito al sindaco Biondi riconoscimento intitolato a Papa Giovanni Paolo II 

È stato conferito al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il riconoscimento intitolato a Papa Wojtyla.

A consegnarlo sono stati il presidente dell’associazione Giovanni Paolo II di Bisceglie, Natalino Monopoli, che ha promosso l’iniziativa e il presidente dell’associazione San Pietro della Ienca, Pasquale Corriere.

Il premio è giunto alla decima edizione e ogni anno nella cittadina pugliese viene assegnato a personalità del mondo delle istituzioni ed ecclesiastico, della cultura, dello spettacolo, dell’arte e delle forze dell’ordine.

“Per promuovere il messaggio universale in difesa dei diritti e della pace, quale bene prezioso per l’umanità, con la personale testimonianza umana e professionale; per la sensibilità e l’attenzione manifestata nell’incoraggiare e sostenere, condividere e promuovere le finalità del riconoscimento Giovanni Paolo II” è scritto nelle motivazioni della pergamena donata al primo cittadino.

“Ringrazio per il bel segnale rivolto nei miei confronti e della comunità aquilana. Papa Woytila aveva un legame speciale con questo territorio e le nostre montagne che tanto amava. Il santuario di San Pietro della Ienca ne è la testimonianza: un luogo sempre più spesso visitato da fedeli e pellegrini” ha commentato il sindaco.