"Questo non è amore": continua la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato contro la violenza di genere

Nella giornata di oggi, 25 novembre, personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, in occasione della ricorrenza della “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna”, distribuirà nei luoghi di maggior afflusso della città la brochure informativa elaborata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nell’ambito della campagna nazionale permanente “Questo non è amore”, giunta quest’anno alla 5° edizione.

Con l’opuscolo “…questo non è amore”, si vuole offrire alla cittadinanza un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l’emersione del “sommerso”, con l’obiettivo di far emergere le violenze e aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche perché, come ricordato anche dal Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, “il silenzio aiuta l’aguzzino, mai la vittima”.

La Polizia di Stato, che rappresenta un centro fondamentale di una rete composta da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e di recupero dei maltrattanti, associazioni di volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un’autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi, ha partecipato anche ad alcune iniziative organizzate in questo capoluogo.

In particolare, la Dott.ssa Rosalba Angeloni, Primo Dirigente della Polizia di Stato, unitamente al Commissario Capo Tecnico Psicologo Dr. Andrea Pelliccione, è stata presente al convegno organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di L’Aquila, tenutosi presso il Palazzetto dei Nobili, dal titolo “Espressione di donna” ed a seguire all’evento organizzato dall’Istituto di Istruzione “A.D’Aosta”, d’intesa con il Rotary Club di L’Aquila, il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di L’Aquila, dal titolo “RispettiAMOci nella reciproca libertà”.

Al convegno dal titolo “Una rete per liberare le donne dalla violenza – Un silenzio che urla” organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila e di Teramo, è stato invece presente il Commissario Capo della Polizia di Stato Dario De Angelis.