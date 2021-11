Scuola della PA all'Aquila, l'ESE CPT propone come sede la struttura di San Vittorino

Il Presidente dell’ESE-CPT Gianni Cirillo, "apprendendo con favore la notizia che L’Aquila è stata scelta come città di riferimento per l’istituzione di una scuola di alta formazione della pubblica amministrazione", e a seguito della visita nel capoluogo del Ministro Renato Brunetta e della Presidente SNA Paola Severino, ha inviato una lettera a questi ultimi e alle istituzioni locali e regionali per candidare come sede il nuovissimo polo di formazione di San Vittorino, inaugurato la scorsa estate e "dotato di tutte le caratteristiche più moderne per accogliere allievi e docenti del nuovo progetto del Governo".

Una proposta che potrebbe aprire un nuovo 'fronte di scontro' tra gli imprenditori aquilani, dopo i recenti accadimenti in seno all'Ance.

L'ESE-CPT è ente bilaterale dell'Ance L'Aquila, partecipato dai sindacati del settore costruzioni per la formazione e la sicurezza in edilizia; d'altra parte, è noto che sia stata proposta, come sede della scuola, l'ex Reiss Romoli, acquistata nel maggio 2019 dalle famiglie Barattelli e Del Beato per 4 milioni di euro: tant'è vero che, a margine dell'incontro in Prefettura per definire i dettagli sulla scuola della PA, Brunetta e Severino hanno fatto un sopralluogo per valutare la struttura.

"Non possiamo non cogliere – sottolinea Cirillo nella missiva - una coincidenza di fattori che ci individuano come un possibile elemento di facilitazione del progetto, con grande risparmio di tempi ed una ottimizzazione delle risorse pubbliche rispetto ad altre ipotesi emerse. Il nostro polo formativo si estende per 2500 metri quadri, allocato nella frazione di San Vittorino, a tre chilometri dall’uscita dell’autostrada L’Aquila ovest, con grande facilità di accesso quindi al collegamento verso Roma, dove risiede la sede centrale della SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione".

Cirillo ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche della struttura che, in questi mesi, è sede di un hub vaccinale della Asl 1. Il complesso, inaugurato quest’anno alla presenza di tutte le autorità locali e nazionali, presente anche il Generale Francesco Figliuolo, è stato realizzato anche grazie ad un finanziamento pubblico da parte regionale. E’ immerso nel verde e gode di 300 posti auto, 6 miniappartamenti per il personale docente, arredi e illuminazione di design, aule moderne e confortevoli dotate di strumentazione didattica ad altissima tecnologia di ultima generazione. Il posto giusto per una scuola di prestigio, che ha la capacità sia strutturale che tecnica e logistica di ospitare confortevolmente anche gli allievi della scuola per la PA".

La struttura è già parzialmente attiva "e comunque già pienamente funzionale, benché la didattica della formazione edilizia non sia ancora entrata nel pieno della sua attività che potrebbe in ogni caso convivere con altri corsi di diversa tematica. Attualmente il centro di vaccinazione ASL occupa temporaneamente il piano inferiore, ma con l’attenuarsi della pandemia questo è destinato ad essere smobilitato e a tornare nella disponibilità dell’ESE-CPT. Non crediamo – conclude la lettera del presidente ESE-CPT - che esista nel capoluogo struttura più moderna e idonea agli scopi che il progetto del Governo si prefigge".