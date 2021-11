Covid, Istituto superiore di sanità: 1 caso su 4 in età scolare, impennata tra 6-11 anni

Il livello di protezione del vaccino rimane alto contro la malattia grave: nell'ultimo mese il tasso di terapie intensive nei non vaccinati in Italia è a 6,7 per centomila, mentre nei vaccinati da meno di 6 mesi è allo 0,54 per centomila, ossia 12 volte più basso. Intanto si registra un'impennata di casi di Covid nella fascia 6-11 anni.

I dati sono quelli dell'Istituto superiore di sanità che sono contenuti nel report esteso sull'andamento epidemiologico pubblicato il 27 novembre in cui "si conferma l'andamento osservato nella precedente settimana, con il 27% dei casi diagnosticati nella popolazione di età scolare".

"Negli ultimi 30 giorni - si legge nel report - sono stati notificati 61.908 casi (37,7%) fra i non vaccinati, 4.260 casi (2,6%) fra i vaccinati con ciclo incompleto, 81.740 casi (49,7%) fra i vaccinati con ciclo completo entro 6 mesi, 15.519 (9,4%) fra i vaccinati con ciclo completo da oltre 6 mesi e 969 casi (0,6%) fra i vaccinati con ciclo completo con dose aggiuntiva/booster”.

“Il 49,1% delle ospedalizzazioni, il 64,2% dei ricoveri in terapia intensiva e il 44% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino”, si legge ancora nel report.

Dai dati emerge poi che "dopo 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, scende dal 72% al 40% l'efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di Covid-19 rispetto ai non vaccinati".

Rimane elevata l'efficacia vaccinale, si spiega, nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di 6 mesi è pari al 91% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all'81% per i vaccinati con ciclo completo da oltre 6 mesi rispetto ai non vaccinati.

Sale l'incidenza dei casi Covid in età scolare: "Nel periodo 8 - 21 novembre 2021, in questa popolazione sono stati segnalati 31.365 nuovi casi, di cui 153 ospedalizzati e 3 ricoverati in terapia intensiva".

Nella classe di età 6-11 anni "si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell'incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un'impennata nelle ultime due settimane".

"Si evidenzia, inoltre - scrive l'Iss - un aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia sotto i 3 anni (poco sopra i 2 ricoveri per 100.000 abitanti) nelle ultime settimane, mentre nelle altre fasce di età risulta stabile". Nell'ultima settimana, "si conferma l'andamento osservato nella precedente settimana, con il 27% dei casi diagnosticati nella popolazione di età scolare".

Il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia 6-11 anni, il 32% nella fascia 12-19 anni e solo l'11% e il 6% sono stati diagnosticati, rispettivamente, tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni.