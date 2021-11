Sindacati della scuola chiamano allo sciopero il prossimo 10 dicembre

“Non avevamo alternative con questo governo se non lo sciopero”.

Ad annunciare la prima mobilitazione del comporta scuola in epoca Draghi sono stati i segretari nazionali di Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda. Il 10 dicembre scenderanno in piazza i docenti e il personale Ata di tutt’Italia “contro un governo che ha scelto di disinvestire sulla scuola pubblica”.

A defilarsi, tra i confederali, sarà solo la Cisl Scuola che, spiega la segretaria Lena Gissi, “ha gli stessi obiettivi ma metodi e strategie diverse”.

Al centro della protesta la Legge di Bilancio dove – a detta delle organizzazioni che faranno sciopero – non ci sono risorse a sufficienza per i lavoratori del comparto dell’istruzione.

Stamane si è svolta, in video conferenza, un’assemblea sindacale convocata dalle segreterie della provincia dell'Aquila di FLC CGIL, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda Unams. L’assemblea ha voluto informare il personale della scuola relativamente alle principali ragioni che hanno portato i sindacati nazionali alla proclamazione dello sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre.

Nell’assemblea si sono affrontati tutti i temi messi in campo dallo stato di mobilitazione: dalle irrisorie risorse economiche previste nella Legge di Bilancio per il rinnovo contrattuale alla mancata proroga dei contratti COVID per il personale ATA che scadono il 30 Dicembre; dalla mancata stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precarie ai rischi dell’autonomia differenziata che sta passando silenziosamente; dall’ideologia neoliberista sottesa nelle affermazioni relative alla professionalità del personale scolastico; dal peso di una eccessiva burocratizzazione al continuum dell’attuale governo con una politica che, da almeno due decenni, taglia risorse perché continua a pensare alla scuola pubblica come ad un peso per l’economia italiana piuttosto che valorizzarne l’importanza e la sua centralità nel sistema Paese. Condizione, quest’ultima, ampiamente dimostrata nei due anni drammatici dall’inizio della pandemia.

"L’assemblea ha visto la partecipazione di quasi seicento lavoratori e lavoratrici, docenti e ATA, precari e di ruolo - viene spiegato in una nota - che hanno dibattuto con serenità, in maniera propositiva ed hanno ritenuto valide le ragioni dello sciopero. Dall’assemblea è uscita l’esigenza di rendere maggiormente visibile all’interno degli istituti scolastici i contenuti e le proposte dell’assemblea che si è salutata con l’impegno di produrre un documento da far circolare per invitare tutti e tutte le lavoratrici della scuola a scioperare il 10 Dicembre.

Segretarie e segretari di FLC CGIL, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams hanno ribadito nei loro interventi l’importanza che si torni a quella sensibilità rivendicativa dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola che anni di politiche aziendalistiche hanno spento, al fine di contrastare disegni ed incursioni legislative che, normando argomenti di natura contrattuale, tendono a superare la contrattazione e distruggere quanto resta di democrazia all’interno degli istituti scolastici.

"L’assemblea di oggi, 29 Novembre 2021, ha dimostrato che la misura è colma e che il personale scolastico tutto ed unito ritiene che la politica debba cambiare rotta e debba riconoscere alla scuola della pandemia quel ruolo centrale giocato attraverso la coesione professionale e un alto senso civico che hanno permesso la tenuta del Paese in uno dei suoi momenti più bui".