Rievocazioni storiche: scadono il 24 dicembre i termini per l’iscrizione agli albi comunali

C’è tempo fino al prossimo 24 dicembre per iscriversi all’albo delle associazioni e all’albo delle manifestazioni, nelle due distinte sezioni di rievocazione storica o ricostruzione storica, che sono stati istituiti a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio comunale del “Regolamento per la rievocazione/ricostruzione storica partecipata del Comune dell’Aquila.

Lo ricorda l’assessore alla partecipazione Francesco Cristiano Bignotti.

"Con l’istituzione degli albi dotiamo non solo il Comune, ma tutta la città, di uno strumento operativo di condivisione tra cittadini e realtà territoriali – dichiara Bignotti - oltre che di organizzazione e visibilità per un segmento culturale che permetterà di consolidare L'Aquila nel panorama internazionale quale città delle rievocazioni e ricostruzioni storiche. Certo, ci vorrà molto lavoro e dedizione, ma ora per la prima volta questa amministrazione ha messo delle basi solide, fondate su atti amministrativi e non su parole, per valorizzare questo settore".

"Questa iniziativa nel campo delle rievocazioni storiche e tutte quelle che seguiranno – commenta il consigliere Luca Rocci - testimoniano l'attenzione concreta dell'assessore Bignotti e di questa amministrazione nei confronti delle emergenze territoriali con una visione programmatica e di insieme per la città del futuro".

Gli albi saranno pubblicati sul portale istituzionale dell’Ente e verranno aggiornati periodicamente a seguito di richieste per nuove iscrizioni o nuovi avvisi.

L’iscrizione agli albi comunali consentirà alle associazioni di utilizzare nelle proprie attività promozionali un apposito logo, che sarà definito attraverso un percorso di partecipazione tra l’amministrazione e le associazioni locali. Inoltre, per quanto riguarda le manifestazioni, l’iscrizione all’albo darà diritto automaticamente ad ottenere il patrocinio dell’Ente.

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Partecipazione del Comune dell’Aquila, Via Aldo Moro n. 30, o mediante consegna del modello cartaceo presso gli Uffici del Protocollo Generale siti in Via Roma, entro e non oltre il 24/12/2021, come specificato nei due avvisi pubblicati nella sezione “Concorsi, gare e avvisi” del sito istituzionale consultabili a questi link: Comune dell'Aquila - Iscrizione Albo Comunale delle Associazioni di rievocazione/ricostruzione storica Comune dell'Aquila - Iscrizione Albo Comunale delle Manifestazioni di rievocazione/ricostruzione storica