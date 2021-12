Obbligo di green pass sui mezzi pubblici: l'ordinanza di Marsilio

Da lunedì 6 dicembre scatta l'obbligo di Green su autobus e treni regionali; basterà quello base, che si ottiene con un tampone negativo. E a compiere le verifiche sui mezzi saranno anche e soprattutto le forze dell'ordine, e non i semplici controllori delle società di trasporto.

A sancirlo sono le nuove linee guida del trasporto pubblico, aggiornate con una ordinanza firmata ieri dal governatore Marco Marsilio che trasferisce anche nella normativa regionale quanto già deciso a livello nazionale nelle ultime settimane.

Il provvedimento stabilisce che "i controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 vengono effettuati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 172 del 26 novembre 2021, che prevede che il prefetto territorialmente competente adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19".

L'ordinanza elenca i mezzi di trasporto pubblico a cui si potrà accedere soltanto con il Green pass: "aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio".

Quindi la novità dell'aggiunta dei "mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale".

L'obbligo del Green pass di base sui mezzi di trasporto pubblici vale però, nella pratica, soltanto per la zona bianca e per la zona gialla. In zona arancione entrano ulteriori limitazioni, tra cui quella che consente gli spostamenti fuori dal proprio comune solo a chi ha il super Green pass. Quest'ultimo, ufficialmente chiamato "certificato verde rinforzato", da lunedì potrà essere ottenuto soltanto con la vaccinazione oppure in caso di guarigione dal Covid.

Vengono confermate, poi, le misure già assunte con il precedente atto di settembre, alla vigilia della prima campanella dell'anno scolastico: dalla capienza massima dell'80% dei mezzi pubblici, all'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e indossare almeno una mascherina chirurgica.

Per i viaggi a lunga percorrenza, invece, oltre alla necessità dell'obbligo del Green pass, l'ordinanza conferma l'obbligo della misurazione della temperatura alla salita sul mezzo, ma anche l'autocertificazione con cui il viaggiatore deve affermare di non aver avuto contatti recenti con persone positive, oltre al divieto di utilizzare la stessa mascherina sul mezzo per più di 4 ore e l'impegno dei passeggeri nel segnalare eventuali sintomi fino a otto giorni dopo il viaggio.