Oggi entra in vigore il 'super green pass': 994mila abruzzesi vedranno il proprio certificato aggiornarsi, 194mila non potranno ottenerlo. Ecco le domande e risposte per sciogliere i dubbi

E' entrato in vigore stamane il così detto 'super green pass'; sono 994mila gli abruzzesi già vaccinati che, insieme ai guariti di recente dal Covid, vedranno il proprio certificato verde aggiornarsi automaticamente.

Di fatto, il certificato si sdoppierà: ci sarà il green pass 'base', che si può ottenere anche con il semplice tampone, e quello 'rafforzato' (o 'super', appunto) che è riservato invece a chi ha avuto la doppia dose di vaccino o è guarito dal covid.

È così che il Governo vuole arginare la quarta ondata della pandemia evitando il più possibile le chiusure con le loro conseguenze economiche.

Da oggi, 74mila abruzzesi con meno di 40 anni dovranno rinunciare alla movida, perché sprovvisti di 'super green pass'; non potranno sedersi in ristorante, accedere alle discoteche e ai locali 'assimilati' e tantomeno ai cinema, possibilità che da stamane è riservata soltanto ai possessori certicificato verde 'rafforzato'. Tra i 74mila, in 14mila hanno deciso di sottoporsi in questi giorni alla prima somministrazione del vaccino: dovranno però attendere la seconda dose prima di poter accedere a locali e ristoranti che, d'altra parte, saranno inaccessibili per quasi 36mila abruzzesi ultraquarantenni, 32mila cinquantenni, 19mila sessantenni, oltre a 13mila settantenni e 19mila ultraottantenni.

A far di conto, sono 194mila gli abruzzesi che non potranno ottenere il 'super green pass' perché non sono vaccinati oppure perché hanno ricevuto soltanto una dose del siero; gli stessi non potranno accedere nemmeno a agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi sportivi e alle cerimonie pubbliche.

Ma qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?

Il green pass base indica la certificazione verde Covid19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per green pass rafforzato si intende invece la certificazione verde attestante solo l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione: non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute del 4 agosto 2021.

A che cosa serve il green pass 'rafforzato'?

Il green pass 'rafforzato' è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per effettuare spostamenti, accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca. In zona bianca e gialla, ad esempio, è richiesto per l'accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), discoteche e cerimonie pubbliche. In zona arancione, per l'accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.

Il green pass 'rafforzato' è sempre richiesto per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso?

Sì, per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l'accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la certificazione verde 'base', che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Servirà un green pass 'rafforzato' per recarsi al lavoro?

No, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

La certificazione verde è gratuita?

Sì, la certificazione verde Covid-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto: via email da mittente 'Ministero della Salute' ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o via SMS da mittente 'MIN SALUTE'.

I bambini sono esonerati dalla certificazione verde?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde per accedere alle attività e servizi per i quali è invece necessario il green pass, come appunto mangiare seduti al tavolo al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.

Quando è entrato in vigore il green pass 'rafforzato'?

A decorrere dal 29 novembre 2021, il green pass 'rafforzato' è richiesto in zona gialla e arancione. Da oggi, 6 dicembre, al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca.

Per avere il green pass 'rafforzato' bisogna scaricare una nuova certificazione verde?

No, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in tuo possesso. Sarà l'app "VerificaC19" a riconoscerne la validità.

Quando cambia la scadenza da 12 a 9 mesi della certificazioneverde per vaccinazione?

Dal 15 dicembre 2021, la validità della certificazione verde da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione. Controlla quando hai fatto l'ultima dose, se sono passati più di 9 mesi sei tra coloro che si troverebbero privi di certificazione verde Covid-19 a seguito di questa variazione. Per informazioni e assistenza sulla certificazione verde Covid-19 puoi chiamare il numero di pubblica utilità "1500" attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceverò il green pass?

La certificazione verde per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla piattaforma nazionale Dgc dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò una certificazione?

Sì, viene emessa una nuova certificazione verde Covid-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente sul sito web dgc.gov.it. Le nuove certificazioni per 'terza dose' e 'seconda dose' nel caso di vaccino Johnson & Johnson o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione. Dal 12 novembre 2021, i nuovi Green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel 'numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo'.

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

Dal 6 dicembre, i controlli potranno essere effettuati utilizzando l'app VerificaC19, che sarà in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l'impostazione specifica per il Green pass rafforzato