Comune, rinnovato personale di staff: Koveos nuovo portavoce del sindaco

Con determinazione dirigenziale 4811 del 1 dicembre scorso [qui], sono state prorogate fino al 30 settembre 2022 e, in ogni caso, non oltre la durata del mandato del sindaco Pierluigi Biondi, alle medesime condizioni contrattuali e di articolazione dell’orario lavorativo già in essere, le strutture di staff agli organi di direzione politica, ex articolo 90 del D. Legislativo 267/2000.

Parliamo del personale a supporto del sindaco e degli assessori, indicati in via fiduciaria, i cui contratti erano in scadenza al 31 dicembre 2021.

Prorogato il contratto del Capo di gabinetto Andrea Italo Di Biase che mantiene l'incarico sebbene sia stato indicato come amministratore unico di Abruzzo Engineering; prorogata la struttura di staff del sindaco, formata da Marialaura Carducci, responsabile della segreteria, Carlo Ferdinando De Nardis e Maria Francesco Narducci (Alessia Di Giovacchino è una dipendente di Abruzzo Engineering distaccata al Comune dell'Aquila). Contratto prolungato anche agli addetti alle segreterie degli assessori: Rita Giusti, Remo Paone, Alessia Tiberti, Gianluca D'Ercole, Francesca Cocciante, Eleonora Pistilli, Alessandro Maccarone, Roberta Paganica, Diana Fulgenzi e a Daniela Braccani della segreteria del Presidente del Consiglio comunale.

Non solo.

E' stato assunto un nuovo collaboratore, con contratto part time, con la funzione di portavoce del sindaco: si tratta del giornalista Andrea Koveos.

Fino a qualche mese fa, il portavoce di Biondi era il giornalista Giorgio Alessandri che, nel frattempo, è stato però assunto dall'Ente a tempo indeterminato come istruttore direttivo amministrativo a seguito della deliberazione di Giunta comunale del 7 maggio scorso che ha disposto lo scorrimento di una graduatoria che era stata trasmessa al Comune dall'Ater L'Aquila.

Alessandri è stato 'incardinato' nella funzione 'comunicazione' e, dunque, sebbene formalmente non ci sia più un vero e proprio Ufficio stampa dell'Ente, continuerà ad occuparsi della comunicazione istituzionale; portavoce del sindaco invece, come detto, sarà Koveos.

Il costo per il personale di staff, per l'anno 2022, è pari ad € 225.246,87 euro.