Servizio d'assistenza scolastica a studentesse e studenti fragili, Verdeaqua Nuovi Orizzonti risponde al segretario generale Luzzetti: "Sue dichiarazioni sconcertanti"

Sta facendo discutere, e parecchio, l'audizione del segretario generale del Comune dell'Aquila, Lucio Luzzetti, dirigente ad interim ai servizi sociali, in Commissione Vigilanza e controllo, chiamato a rendere conto del bando da quasi 2 milioni di euro per l'affidamento del servizio d'assistenza scolastica a studentesse e studenti fragili.

Qui, l'approfondimento.

Riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti: il bando era stato pubblicato nell'ottobre 2016 ed è stato affidato soltanto il 31 agosto 2020, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, al raggruppamento temporaneo d'imprese tra la Società Cooperativa Pars Onlus e la Società Cooperativa Medihospes che, tuttavia, è subentrata all'uscente Soc. Coop. Verdeaqua Nuovi Orizzonti onlus soltanto il 1° novembre 2020. A marzo 2021, tuttavia, il contratto non era stato ancora sottoscritto per la richiesta dell'aggiudicatario, poi accolta dal Comune dell'Aquila, di adeguamento delle tariffe indicate nei documenti della gara perché facevano riferimento ad un tabellario nazionale non più in vigore.

L'uscente Verdeacqua Nuovi Orizzonti, seconda classificata in graduatoria, ha promosso ricorso al Tar avverso l'aggiudicazione della gara denunciando, da un lato, l’eccessivo ribasso previsto dall'aggiudicataria che avrebbe reso anomala l’offerta presentata e, dall'altro, per l'adeguamento delle tariffe di gara: l'aumento riconosciuto, infatti, avrebbe portato l’importo orario per lo svolgimento del servizio d'assistenza scolastica - stando ai ricorrenti - ad un livello tale che, se applicato al calcolo dei punteggi di gara, avrebbe apportato una modifica sostanziale alla graduatoria.

Il Tar ha respinto il ricorso: tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza riconoscendo le ragioni dei ricorrenti e intimando al Comune dell'Aquila l'annullamento del provvedimento d'aggiudicazione del servizio al raggruppamento temporaneo di imprese Pars/Medihospes.

A quel punto, e qui sta il nodo della vicenda portato all'attenzione della Commissione Vigilanza e controllo dai consiglieri Lelio De Santis e Paolo Romano, il dirigente Luzzetti ha deciso di annullare la gara stabilendo un affidamento ponte, nelle more del nuovo bando di gara, allo stesso raggruppamento Pars/Medihospes fino al prossimo 31 dicembre (ma c'è da scommetterci che verrà ulteriormente prorogato).

Incalzato dai consiglieri, Luzzetti ha motivato le sue scelte: il nuovo affidamento ponte fino al 31 dicembre - ha chiarito - è giustificato dall'essenzialità del servizio, che non può essere interrotto, e la scelta è ricaduta sul raggruppamento Pars/Medihospes per la migliore offerta economica presentata rispondendo al bando di gara poi annullato. Tuttavia, il segretario generale è andato oltre sottolineando come le offerte economiche della prima e seconda classificata fossero più o meno simili, 16,90 euro all'ora la Verdeaqua Nuovi Orizzonti Onlus e 16,53 il raggruppamento Pars/Medihospes e che, dunque, non poteva ravvisarsi alcuna anomalia nell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non solo. Il dirigente ha inteso mettere in luce come, dal 2000 al 2021, la Verdeaqua abbia vinto gare per oltre 7 milioni di euro, avendo proroghe per oltre 4 milioni e mezzo. "Le manderò tutta la documentazione - ha detto, rivolgendosi al presidente Masciocco - così che possa inviarla a chi deve essere inviata". E cioé la Procura. Ha poi aggiunto: "Bisognerebbe studiare bene le visure camerali della Verdeaqua Nuovi Orizzonti e della Verdeaqua Smile", lasciando intendere che "potrebbero essere collegate": come noto, la seconda ha avuto per anni in gestione il complesso sportivo di Santa Barbara e avrebbe maturato un debito con il Comune dell'Aquila di quasi 1 milione e mezzo di euro.

Insomma, parole pesanti come macigni.

Tanto che in redazione è arrivata una nota firmata dall'avvocato Fausto Corti, legale della Verdeaqua Nuovi Orizzonti che ha parlato di "dichiarazioni sconcertanti. Mi riferisco, in primo luogo, alle insinuazioni a cui il segretario Luzzetti si è lasciato andare in merito alla legittimità degli affidamenti e delle proroghe disposte dal Comune dell’Aquila negli anni scorsi in favore della Coop. Verdeaqua" ha spiegato Corti; "si tratta di una affermazione falsa ed obiettivamente diffamatoria, di cui il segretario Luzzetti sarà chiamato a rispondere in ogni sede consentita. Tralascio ogni considerazione sul fatto che una simile dichiarazione è offensiva soprattutto per l’Amministrazione comunale di cui il dott. Luzzetti fa parte (e che, incidentalmente, gli paga lo stipendio) e dei funzionari che avrebbero assunto gli atti su cui ricadono i sospetti del segretario generale".

In secondo luogo, ha proseguito Corti, "il segretario Luzzetti ha insinuato l’esistenza di un collegamento tra la Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti e la Cooperativa Verdeaqua Smile, nota per la sfortunata gestione del complesso sportivo di Santa Barbara. Anche questa affermazione è falsa e, essendo facilmente verificabile, assume la funzione di un grossolano tentativo di denigrare la Coop. Verdeaqua agli occhi dei consiglieri comunali. In terzo luogo, per giustificare il mancato svolgimento della verifica di anomalia sull’offerta del RTI Pars, il dott. Luzzetti ha sostenuto che non vi sarebbe sostanziale differenza tra il prezzo orario proposto da questa (euro 16,53) e quello dalla Coop. Verdeaqua (euro 16,90). Anche tale affermazione è, tuttavia, scorretta perché il prezzo offerto dal RTI Pars è pari a euro 16,15 l’ora e, quindi, notevolmente inferiore a quello delle altre concorrenti, il che avrebbe dovuto indurre il Comune quanto meno a porsi qualche domanda sulla sua sostenibilità".

Domande che, ha aggiunto Corti, "non sembra che il dott. Luzzetti si sia posto neppure a fronte delle gravissime e ripetute inadempienze di cui il RTI Pars si è reso colpevole, puntualmente segnalate dalla Coop. Verdeaqua senza che, a quanto risulta, il Comune dell’Aquila abbia assunto alcun provvedimento. Resta il fatto che un funzionario comunale, pagato per rendere un servizio alla nostra comunità, ha aggredito in un contesto istituzionale un imprenditore aquilano che, contro ogni difficoltà, si ostina a lavorare nel nostro territorio, assicurando il lavoro a decine di persone. Si tratta di una condotta inaccettabile, non essendo ammissibile che un dipendente pubblico tratti le questioni amministrative che gli sono affidate come una bega personale e le imprese con cui ha rapporti come dei nemici da colpire a qualunque costo, anche ricorrendo pubblicamente alla insinuazione malevola".

Parole altrettanto dure.

Come non bastasse, Corti ha inviato una nota a Luzzetti parlando di "incontrollabile e ingiustificata ostilità" nei confronti della Verdeaqua e diffidandolo "ad astenersi dal partecipare a provvedimenti amministrativi che riguardino la società cooperativa"; con la stessa missiva, l'avvocato si è rivolto al sindaco Pierluigi Biondi e all'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti, chiedendo formalmente di verificare se le dichiarazioni di Luzzetti "configurino illecito disciplinare, nonché di agire, qualora ne ricorrano i presupposti, per il risarcimento del danno" arrecato all'immagine del Comune.

Insomma, il clima si è fatto incandescente.

Affidamento del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei diversamente abili presso le scuole ubicate nel Comune di L’Aquila. Devo tornare a scrivere per nome e per conto della Soc. Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a r.l. con riferimento all’appalto in oggetto. Risulta, difatti, alla mia assistita che il RTI PARS si è reso inadempiente in modo sistematico rispetto alle obbligazioni assunte con la sua offerta, come di se-guito espongo nel dettaglio: 1) E-PICO Il. Il RTI PARS si era obbligato a fornire un non meglio qualificato E-PICO a servizio di “chi ha difficoltà di lettura, scrittura e calcolo”, il quale avrebbe dovuto contenere ambienti specifici per la gestione strategica organizzata delle informa-zioni”. Tale attrezzatura NON risulta fornita. 2) Super quaderno. Lo strumento aveva la funzione di facilitare “l'apprendimento della letto- scrittura”. Anche tale attrezzatura NON risulta fornita. 3) 35 tablet. Si trattava di strumenti destinati a permettere agli operatori “di utilizzare delle applicazioni e programmi utili per attività ludiche e didattiche da seguire in-sieme agli attiva gli alunni disabili”. Anche questa attrezzatura NON risulta fornito. 4) Big track mouse multifunzionale. Si sarebbe dovuto trattare di uno “strumento progettato per un'estrema fa-cilità d'uso. Può essere tenuto in grembo e questo ne facilita l'uso anche in carroz-zina”. Anche tale attrezzo NON risulta fornito. 5) Ore aggiuntive per programmazione L’offerta consisteva in: • 5 ore a disposizione di ciascun assistito all'inizio di ogni anno scolastico per la definizione del PEI; • 1 ora settimanale per monitoraggio del PEI e la programmazione. L’attività NON risulta svolta. 5) Servizio estate ragazzi. Il RTI PARS si era obbligato ad attivare “un servizio di assistenza educati-va territoriale” volto a “garantire la continuità educativa anche nel periodo estivo”, offrendo “la disponibilità di numero 50 ore annue di educatore per interventi ad personam e/o di piccolo gruppo da realizzare sia a livello domiciliare sia nei prin-cipali contesti di aggregazione del minore”. L’attività NON risulta essere stata apprestata. 6) 20 postazioni PC in aula. Il RT Paris si era obbligato a installare “n. 20 postazioni pc dando prece-denza alle aule dove sono presenti alunni con disabilità ADHDE e con autismo, fondamentale nei momenti di crisi”. Anche tali attrezzature NON risultano fornite. 7) Sportello di ascolto e formazione ai caregiver Il RT Paris aveva offerto a) l'allestimento di “uno sportello di ascolto rivolto direttamente agli alunni disabi-li, ma anche ai familiari al corpo docente”; b) lo svolgimento presso lo sportello di “n. 4 incontri di formazione rivolta ai fami-liari”. Anche questa attività NON risulta svolta. 8) Software gestionale. Il RTI PARS si era obbligato a mettere a disposizione del Comune “il soft-ware ADVENIAS per garantire una gestione ottimale del servizio” il quale avrebbe dovuto offrire alla “committenza una rendicontazione delle operazioni di dati e statistiche immediata”. Il programma NON risulta essere stato fornito. A quanto appena esposto si aggiunge che, come già segnalato, il RTI PARS non sta applicando il contratto collettivo così come si era obbligato con la sua offerta. Se le informazioni in possesso della mia assistita trovassero conferma si dovrebbe concludere che il RTI PARS si è reso, di fatto, inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni che aveva assunto per ciò che concerne l'offerta migliorativa. In questo modo ha arrecato un consistente danno patrimoniale al Comune dell'Aquila il quale si è visto sottrarre delle prestazioni e delle attrezzature a cui aveva diritto, nonché un gravo danno sotto il profilo educativo ed esistenziale agli assistiti ai quali ha negato dei supporti, sia materiali che immateriali, che era loro diritto ricevere. Per tale ragione ho ricevuto incarico di diffidare formalmente codesta Amministrazione a procedere alla verifica di quanto sopra esposto e, qualora risul-tasse veritiero, in ragione del gravissimo inadempimento di cui il RTI PARS si sa-rebbe reso colpevole a sollevarlo immediatamente dallo svolgimento del servizio, disponendo la risoluzione del contratto ove fosse stato stipulato. Diffido, altresì, codesto Comune ad attivarsi per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale che gli è stato arrecato dalla mancata erogazione da parte del RTI PARS delle prestazioni aggiuntive che si era obbligato a fornire. Nel frattempo, ai sensi della L 241/90, con la presente, che viene sottoscrit-ta allo scopo anche dal suo legale rappresentante, la Coop. Verdeaqua chiede di accedere, con facoltà di estrarne copia agli atti in possesso di codesta Amministra-zione relativi all’adempimento da parte del RTI PARS degli obblighi assunti con la proposta migliorativa formulata con la sua offerta, inclusi: a) gli atti provenienti dal RTI PARS con i quali si comunicava a codesta Ammini-strazione l’esecuzione delle prestazioni; b) gli atti relativi ai controlli svolti da codesta Amministrazione sull’adempimento da parte del RTI PARS della sua prestazione. Resto in attesa di un sollecito, formale cenno di riscontro in merito a quan-to sopra esposto, in difetto del quale la mia assistita procederà, senza ulteriori av-visi, alla tutela giudiziale dei suoi diritti, anche in sede contabile e penale.