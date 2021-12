L’Aquila, violenze contro la moglie: arrestato 41enne

C’è una lunga serie di aggressioni e maltrattamenti nel racconto fatto da una donna residente all’Aquila agli agenti della squadra volante della Questura intervenuti domenica scorsa dopo la segnalazione fatta da un vicino di casa, in un’abitazione a Pianola.

La polizia è stata allertata per le urla che provenivano dall’appartamento in cui la donna viveva insieme al marito, un uomo di origini romene di 41 anni. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato l’uomo in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol, che aggrediva verbalmente la donna, la quale ha riferito ai militari anche di un’aggressione avvenuta poco prima e culminata in un danneggiamento di elettrodomestici, ancora a terra all’arrivo del personale delle volanti.

La donna, che ha denunciato l’uomo, ha anche riferito che gli episodi di maltrattamento andavano avanti da tempo.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia e trasferito al carcere di Rieti.