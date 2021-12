Neve in autostrada, Strada dei Parchi: "A24 e A25 sono state e restano aperte e percorribili"

Sono state confermate le previsioni meteo, con l’arrivo di un fronte di aria gelida e il progressivo intensificarsi delle precipitazioni sui rilievi appenninici centrali, sopra i 600 metri di quota.

Le deboli nevicate del pomeriggio di ieri sono diventate abbondanti a partire dalle 20.30, quando è scattato il codice rosso in autostrada, tra gli svincoli di Tagliacozzo e Teramo su A24 e di Torano e Sulmona su A25.

"Grazie alla flotta antineve di SdP, costantemente all’opera anche in codice giallo - si legge in una nota della società concessionaria - le due autostrade sono rimaste sempre percorribili, ma il codice rosso, che implica il filtraggio dei mezzi pesanti da parte delle Forze dell’Ordine su tutti i caselli interessati, ha provocato alcuni rallentamenti in entrata sulle autostrade".

In realtà, stamane in redazione erano arrivate diverse segnalazioni di automobilisti che avevano trovato chiusi i caselli d'ingresso alla A24, sia all'Aquila est che all'Aquila ovest.

Tuttavia, Strada dei Parchi ribadisce che c'è stato soltanto il fermo dei mezzi pesanti; le autostrade sono rimaste e restano sempre aperte e percorribili".

Si prevede che le precipitazioni riprenderanno intensità nel corso di questo pomeriggio, per passare poi da “moderate” a “deboli” dopo le ore 16, sopra i 500 metri. Come stabilito dal Piano Neve Operativo, condiviso con la Polizia Stradale e con le Prefetture territorialmente competenti e in funzione dell’effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi, potrebbero essere attivati altri provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed il loro accumulo.

Strada dei Parchi consiglia i Viaggiatori di mettersi in viaggio sulle autostrade A24 ed A25 solo dopo essersi informati sulle effettive situazioni metereologiche in corso e sulle reali condizioni della circolazione in autostrada. Inoltre, si raccomanda prudenza ai conducenti e si invitano i Viaggiatori ad adottare particolari misure precauzionali: