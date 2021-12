“Mani che parlano”, il 14 dicembre l’evento CNA L’Aquila all’auditorium del Castello

I valori del mondo dell’impresa e dell’economia di mercato raccontati attraverso la cultura del lavoro, e del saper fare attraverso le mani che da sempre connota il mondo dell’artigianato e della micro impresa. Si chiama “Mani che...parlano, Ripartire Insieme” l’evento organizzato dalla CNA dell’Aquila, in programma stasera, martedì 14 dicembre, alle 21 nell’Auditorium del Parco del Castello.

Inserito tra gli eventi natalizi cittadini dall’amministrazione comunale cittadina, l’appuntamento – che vede la partecipazione anche dell’ente camerale del Gran Sasso d’Italia - taglia il traguardo della sedicesima edizione.

«Attraverso il programma – illustra il direttore della Cna, Agostino Del Re, che della manifestazione è da sempre ideatore – e avvalendoci di uno staff di professionisti, vogliamo descrivere quanto le nuove tecnologie stiano segnando il futuro della piccola e media impresa anche in campi in cui ha un ruolo predominante la creatività: come estetica, moda e tessile, arte orafa. E nello stesso tempo vogliamo descrivere e rappresentare la capacità di resistenza e di riscossa che il mondo della micro impresa ha saputo esprimere in questi durissimi lunghi mesi di pandemia, che ci hanno sconvolto ma non hanno certo annullato il desiderio di rinascere».

Con la direzione artistica curata da Valeria Cannavicci, l’evento sarà condotto da Paolo Del Vecchio, con ospite d’eccezione della serata l’ attore teatrale Roberto Ciufoli.

Nel ricco cartellone dell’evento, tenuto nel rispetto delle norme anti-Covid, defilé di moda donna/uomo, gioielli, borse e accessori, con le creazioni di Amorà, di C’est la vie, di Ottica Centrale, dell’Istituto di Moda Burgo, di PG Borse Artigianali e di Fyrma linea Cynthya Jewelart. In più momenti di grande talento con lo scultore Dante Mortet e un intermezzo musicale con Les Petits Papiers e la piccola Aurora Balassone.

Sarà possibile seguire l’evento anche sulla Fan Page Faceboook CNA L’Aquila e sulla Fan Page Streaming World TV.