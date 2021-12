Complesso abitativo a Rocca di Mezzo, Sinistra Italiana denuncia: “Il Parco Velino-Sirente di nuovo sotto attacco”

Un progetto che prevede la costruzione di un complesso abitativo formato da 13 edifici minaccia il Parco Velino Sirente.

La realizzazione del complesso residenziale era stata già bloccata dal Consiglio di Stato, che per due volte ha bocciato la richiesta di autorizzazione per la lottizzazione in area protetta. L’istanza per ottenere parere favorevole al rilascio della VIA è stata però riproposta al comitato regionale e verrà discussa il prossimo 16 dicembre.

A denunciarlo sono Pierluigi Iannarelli, segretario del Circolo Sinistra Italiana L’Aquila, ed Enrico Perilli della segreteria regionale Sinistra Italiana Abruzzo.

“Dopo la famigerata riperimetrazione con relativo taglio di 8000 ettari e la paventata realizzazione di nuovi impianti da sci a Valle delle Lenzuola a Ovindoli in pieno Parco e Zona di Protezione Speciale comunitaria, al momento sospesa da un provvedimento del TAR Abruzzo - scrivono Iannarelli e Perilli in una nota - una nuova colata di cemento minaccia di abbattersi sulle aree protette, in palese contrasto con gli obbiettivi ecologici del Next Generation Ue e del New Deal, concepiti per favorire un risorgimento ecologico contro i cambiamenti climatici e in difesa del Pianeta”.

“Parliamo di una istanza presentata da una società di costruttori al Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo che intendono realizzare un complesso abitativo formato da 13 edifici in località Prato della Madonna a Rocca di Mezzo (AQ), nonostante la richiesta di autorizzazione per la lottizzazione abbia già ricevuto due bocciature dal Consiglio di Stato”.

“L’istanza per ottenere un nuovo parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale verrà discussa il prossimo 16 dicembre, per questo motivo il Circolo di Sinistra Italiana manifesta tutte le preoccupazioni del caso e invita le istituzioni chiamate a decidere di essere coerenti con gli indirizzi di tutela, rispetto e valorizzazione di questo grande patrimonio verde”.

“Chiediamo infine al solerte presidente del Parco Velino Sirente, Francesco D’Amore, di intervenire pubblicamente e di esprimere il suo parere in ordine a questa ulteriore speculazione che andrebbe a cementificare un’area che l’Ente che rappresenta dovrebbe invece tutelare e valorizzare”, concludono Iannarelli e Perilli.