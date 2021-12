Barisciano, ‘Montagne aquilane’: prorogato il piano di zona dei servizi sociali

Approvata la proroga al piano di zona per l’anno 2022. Il via libera per la gestione dei servizi sociali anche nel prossimo anno da parte dell’Ecad n. 5 con sede nella comunità montana Montagna di L’Aquila a Barisciano è arrivato da una nutrita e partecipata conferenza dei sindaci.

L’appuntamento tenutosi in parte in presenza e in parte utilizzando i meccanismi di videoconferenza è stato molto utile anche per fare il punto della situazione e contribuire a divulgare le varie iniziative messe in campo dall’ufficio di piano. A dare il via ai lavori è stato il coordinatore dei sindaci e primo cittadino di Pizzoli, Giovannino Anastasio.

“Questo è un appuntamento importante per la gestione dei servizi sociali nei nostri comuni”, ha detto Anastasio, “testimoniato dalla vostra ampia partecipazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario della comunità montana Montagna di L’Aquila e sindaco di Navelli, Paolo Federico:

“Desidero ricordare che i nostri servizi non si sono fermati neanche nel periodo più difficile della pandemia ancora in corso - ha esordito il commissario - siamo in piena fase di programmazione e ci sono diversi progetti che meritano l’attenzione delle persone del nostro territorio come ad esempio il recente bando per la ricerca di 100 tirocinanti da inserire nel progetto Growing Up. Inoltre, ci stiamo predisponendo per affrontare anche il prossimo anno al massimo delle nostre possibilità, per questo la proroga appena approvata darà, di sicuro, nuova linfa alla gestione dei servizi sociali”.

Molti gli interventi da parte dei sindaci per sapere dettagli e altre informazioni sulle varie attività dell’Ufficio di Piano ai quali ha risposto la responsabile Maura Viscogliosi.

L’ambito distrettuale sociale annovera 42 comuni della provincia dell’Aquila per una popolazione di oltre 35mila abitanti.