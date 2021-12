Gran Sasso: bus navetta per la funivia tutti giorni durante le feste

L’Azienda della mobilità aquilana (Ama spa), in accordo con il Centro turistico del Gran Sasso (Ctgs), ha esteso il servizio di bus navetta per la funivia del Gran Sasso d’Italia, già attivo nei giorni di sabato e domenica, a tutti i giorni della settimana a partire dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio, ad eccezione di sabato 25 dicembre per ragioni legate al contratto degli autoferrotranvieri.

Il servizio collega il Piazzale Marco Simoncelli con la stazione di valle della funivia e sarà attivo dalle ore 7,40 alle ore 17,10.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’azienda all’indirizzo www.ama.laquila.it

La funivia effettua corse tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ogni mezz’ora dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00, il sabato, la domenica e nei festivi ogni venti minuti dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Quando gli impianti sciistici sono aperti viene effettuata anche la corsa delle 13,30, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

“Rivolgiamo un appello a tutti i frequentatori della montagna e agli utenti della funivia”, affermano in una nota l’assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti, e l’amministratore unico dell’Ama, Augusto Equizi, “ad utilizzare i posti auto del parcheggio Simoncelli che, ricordiamo, sono gratuiti”. “Il piazzale”, aggiungono Mannetti ed Equizi, “dista poche decine di metri da Fonte Cerreto e dalla base della funivia, che dovrebbero poter essere affrontati serenamente da chi si dirige in quota per praticare attività sportiva, nonostante ciò è stato predisposto il servizio navetta in modo da decongestionare l’area dalle auto e scongiurare i parcheggi selvaggi e quelle scene impietose che si ripetono troppo spesso di auto abbarbicate ovunque. Al parcheggio Simoncelli sono disponibili più di duemila posti auto, sufficienti a soddisfare il fabbisogno, l’invito è dunque quello ad utilizzarli”.