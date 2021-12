Ctgs, di nuovo problemi con il pagamento delle tredicesime. I sindacati: "Comune tiene ferme risorse importanti per il ristoro dell'azienda"

Puntuale e rituale, come il Natale.

"Se esiste una certezza in questa città è certamente il mancato pagamento delle tredicesime ai dipendenti del Centro Turistico del Gran Sasso e, a breve, la stessa mensilità di dicembre sarà un chimera".

A denunciarlo i segretari provinciali della Filt Cgil, Domenico Fontana, e della Uil Trasporti, Primo Cipriani che aggiungono: come ogni anno, "il dicembre dei dipendenti si caratterizza per l’impossibilità di vivere serenamente le feste".

Questa volta, però, c’è di più. "E sì, questa volta si poteva e doveva evitare tale condizione: si poteva poiché al Comune dell’Aquila giacciono nei meandri dell’amministrazione somme importanti destinate al Centro Turistico del Gran Sasso come ristori per i mancati ricavi della scorsa disgraziata stagione. Somme entrate nella disponibilità dell’Ente non ieri o ieri l’altro bensì da un anno. Somme invocate da tutti gli operatori del settore, somme stanziate ed emesse ma rimaste nelle casse dell’ente, in un incredibile gioco di rimbalzi interpretativi e cavilli. Somme certamente stanziate per dare respiro a situazioni aziendali gravi e che invece al Comune dell’Aquila si trattengono generando danni ai dipendenti ed alla stessa azienda che, ancora una volta va in difficoltà sulla regolarità contributiva".

Insomma, beghe interpretative, cavilli, rapporti non idilliaci tra amministrazione aziendale e proprietà hanno come risultato scontato la sofferenza degli ultimi, di coloro che come sempre assolvono al loro dovere.