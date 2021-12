E' morto Antonio Falconio: fu presidente della Regione dal 1995 al 2000

Se ne è andato ad 83 anni Antonio Falconio.

Nato a Navelli (Aq), Falconio è stato giornalista professionista Rai e politico, presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000.

Laureato in Scienze politiche, ha iniziato la sua carriera con la Democrazia Cristiana, di cui è stato capogruppo in Provincia dell'Aquila, nel Comune capoluogo e poi in Consiglio regionale. Successivamente ha rivestito la carica di vicesindaco dell'Aquila, prima dell'elezione alla Camera dei deputati, con l'incarico di Responsabile della comunicazione e per i problemi dell'editoria.

Col dissolvimento della Democrazia Cristiana è passato al Partito Popolare Italiano, di cui ha ricoperto la carica di segretario regionale.

Nel 1995 l'elezione a Presidente della Regione Abruzzo con la coalizione di centrosinistra. Nel 2000, al termine del quinquennio di presidenza, Falconio si ricandidò per un secondo mandato ma fu sconfitto da Giovanni Pace, sfidante di centrodestra.

È stato presidente dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e consigliere dell'Ente Fiera di Verona.

"Con tristezza abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Antonio Falconio, presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000. A nome mio e dell’intera giunta regionale esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un'importante attività amministrativa tesa a fare crescere e a valorizzare la nostra regione", le parole del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

"A nome della municipalità dell’Aquila e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Falconio, già presidente della Regione Abruzzo", si legge in una nota firmata dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. "Aquilano illustre, uomo di spessore, ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla politica, con passione e vigore. Ai suoi cari, l’abbraccio dell’Aquila".