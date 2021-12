Comune dell'Aquila cerca un nuovo dirigente per l'attuazione del Pnrr

E' stato pubblicato nei giorni scorsi, sull'albo pretorio del Comune dell'Aquila, un atto firmato dal segretario generale Lucio Luzzetti per l'approvazione di un avviso per la copertura di un incarico a tempo determinato da dirigente, extra dotazione organica - ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Tuel e dell'articolo 22 del Regolamento sugli Uffici e servizi - in quanto le competenze da attuare sono relative ad esigenze di carattere straordinario rispetto alle ordinarie competenze dell’Ente e richiedono, dunque, specifiche capacità professionali e gestionali che evidentemente non è stato possibile rinvenire nell’ambito delle risorse interne.

La figura dirigenziale selezionata dovrà fare da supporto alle attività connesse all'attuazione del Pnrr e al fondo complementare per i crateri sismici 2009 e 2016.

Con l'avviso è stato approvato anche lo schema di domanda per chi vorrà partecipare alla selezione.

Intanto, è salito a 123 milioni l’importo dei progetti presentati dal Comune dell’Aquila a valere sul Fondo complementare.

Entro la fine dell'anno, la Cabina di regia dovrebbe approvare le ordinanze per tutti i territori colpiti dal sisma del 2009 e 2016/2017.

Per la città dell’Aquila, in particolare:

23 milioni di euro saranno destinati alla rifunzionalizzazione degli edifici pubblici , fuori dai fondi della ricostruzione, all’ammodernamento dell’impiantistica sportiva e alla conservazione dei beni culturali, comprendendo in ciò anche Museo della Perdonanza e valorizzazione della Porta Santa della Basilica di Collemaggio (2 milioni solo per questi ultimi due progetti);

(SNA); 60 milioni di euro serviranno alla realizzazione del centro nazionale per il Servizio civile universale (SCU).

"Da questa estate, in parallelo, con la Giunta e tutti i settori dell’Amministrazione, abbiamo avviato un imponente lavoro di programmazione sia sul Fondo complementare specifico per il sisma, finanziato dallo Stato, sia sul Pnrr che si avvale delle risorse trasferite dall’Unione Europea", le parole del sindaco Pierluigi Biondi. "È stato estremamente complicato, ma avendo le idee chiare sulla vocazione e il potenziale del territorio, abbiamo potuto presentare schede coerenti e credibili che, finanziate a stretto giro, ci consentiranno di avviarci alla conclusione del nostro percorso di rinascita". Secondo il primo cittadino "trova piena attuazione, finalmente, la vocazione dell’Aquila: da oggetto di emergenza a pioniera nella gestione dell’emergenza, attraverso un lungimirante riuso del progetto Case e di tutte le esperienze acquisite; da terra da ricostruire a terra che insegna a ricostruire. Con questi strumenti, definito il recupero materiale del territorio, siamo proiettati a rinnovare e arricchire tessuto sociale ed economico che beneficerà anche della Scuola nazionale dei vigili del Fuoco, del Collegio di merito Ferrante d’Aragona e della Casa delle tecnologie emergenti, Sicura".