Coronavirus, 1.408 i casi di positività riscontrati negli ultimi due giorni: 18 pazienti in terapia intensiva

Non si arresta la crescita esponenziale dei contagi da covid-19 in Abruzzo; nelle ultime 48 si sono registrati 1.408 nuovi casi: 686 nella giornata di ieri e 722 oggi, di età compresa tra 1 e 98 anni.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, di età compresa tra 82 e 85 anni, tutti in provincia di Chieti.

230 i guariti negli ultimi due giorni.

Gli attualmente positivi sono 8938: 134 i ricoverati in area medica (+4 negli ultimi due giorni), 18 in terapia intensiva (+3) dove si è raggiunto il limite del 10% di posti occupati, uno dei tre parametri che determina l'eventuale passaggio in zona gialla. Anche l'incidenza sul numero dei residenti è oltre la soglia critica.

Sono 8768 gli abruzzesi in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi riscontrati nelle ultime 48 ore, 163 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 313 in provincia di Chieti, 406 in provincia di Pescara e 387 in provincia di Teramo.